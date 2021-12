Corona-Impfung: Wiener MS Vindobona wird zum Impfschiff

Auf die MS Vindobona ist nur ein Lichtbildausweis mitzubringen, wenn vorhanden auch eine E-Card und ein Impfpass. Für die Inanspruchnahme dieses Angebots ist keine Voranmeldung notwendig. Die MS Vindobona ist allerdings nicht barrierefrei ausgestaltet.

Niederschwelliges Angebot

"Die MS Vindobona der DDSG ist normalerweise zur Unterhaltung ihrer Passagiere unterwegs, ab heute ist sie zum Schutz vor der Pandemie im Einsatz", sagte Hanke.

"Gerade jetzt ist es wichtig, das Impfangebot der Stadt so niederschwellig wie möglich zu machen. Damit bieten wir noch mehr Menschen die Möglichkeit einer Impfung an. Maßnahmen wie diese sind wichtig, um die Gesundheit der Wienerinnen und Wiener sowie die Wiener Wirtschaft und lokale Arbeitsplätze zu schützen", so der Wirtschaftsstadtrat.