Corona: „Die Bevölkerung hat nicht die Wahrheit erfahren“

Aber ist für diese Probleme nicht vor allem der Föderalismus verantwortlich?

Ich war nie sehr vom Föderalismus begeistert. Als Ministerin hab ich darauf hingewiesen, dass Themen wie Gesundheit nicht föderal zu lösen sind. Und gerade in Krisensituationen braucht es klare Vorgaben aus dem Bundesbereich.

Sie haben auch massiv die jüngsten Abschiebungen von Jugendlichen kritisiert. Sehen Sie in der Kurz-ÖVP noch Ihre politsche Heimat?

Ich habe eine Ideologie in mir und bin seit 42 Jahren Mitglied der ÖVP. Die Türkisen sind es erst seit ein paar Jahren. Schauen wir es uns einfach an. Ich werfe Ideologien nicht einfach so über den Haufen.