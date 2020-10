Corona: Derzeit nur wenige ältere Infizierte in Wien

Bewohner von Pflegeheimen und ältere Menschen allgemein haben bekanntlich ein besonders hohes Risiko, nach einer Corona-Infektion schwer zu erkranken oder gar zu sterben.

Mittlerweile gibt es aber nur mehr sehr wenige Infektionen in den Wiener Pflegewohnhäusern, wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) betont: Seit Mitte August war der Anteil der infizierten Bewohner und Mitarbeiter an allen positiven Befunden in Wien nie höher als ein Prozent.