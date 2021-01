Corona-Demos: Innenministerium warnt vor "radikalen Gruppen"

Unter anderem würden sich unter den mobilisierenden Gruppierungen Vertreter des sogenannten "Schwarzen Blocks", aber auch staatsfeindliche Verbindungen wie die Reichsbürger-Bewegung befinden. Von rechtsextremer Seite wurden vor allem die Identitäre Bewegung und "Die Österreicher DO5" genannt.

"Geschäftsmodell für radikale Kräfte"

"Während Millionen Menschen in Österreich die Ausgangsbeschränkungen beachten und soziale Kontakte massiv reduziert haben, missbrauchen radikale Kräfte die Versammlungsfreiheit, um teilweise Verschwörungstheorien und extremistisches Gedankengut zu verbreiten", so Nehammer. Dass die Menschen das Corona-Virus satt haben dürfe nicht zum Geschäftsmodell für radikale Kräfte in Österreich werden.