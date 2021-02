Polizist bei Corona-Demo in Wien niedergetreten

Immer mehr Details über die Probleme und Auseinandersetzungen während der untersagten Corona-Demonstration am Samstag in Wien kommen nun an die Oberfläche. 1.700 Anzeigen erstattete die Polizei. Zwei Polizistinnen sollen mit Faustschlägen attackiert worden sein.

Doch nicht nur das: In einem polizeilichen Protokoll, welches dem KURIER vorliegt, wird ein weiterer brutaler Zwischenfall erläutert. Mehrere Demonstranten sollen einen Polizisten attackiert haben: Der Polizist soll demnach "niedergetreten" worden sein. Ihm soll auf den Kopf geschlagen und in den Bauch getreten worden sein.