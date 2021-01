Corona-Demo: 40 Anzeigen am Sonntag in der Wiener Innenstadt

Gegen 13 Uhr trafen sich am Sonntag rund 50 Teilnehmer zur einer angemeldeten Versammlung unter dem Titel „Demaskierte Aktiv“ in der Wiener City. Die Versammlungsteilnehmer gingen anschließend durch die Innenstadt in Richtung Mariahilfer Straße.

Am Platz der Menschenrechte hielt der Demo-Zug vorübergehend an. Dabei wurde vom Großteil der Teilnehmer der erforderliche Mindestabstand nach der geltenden Covid-19-Notmaßnahmenverordnung missachtet.

Die Demonstranten wurden daraufhin angehalten und insgesamt rund 40 Anzeigen nach der Covid-Verordnung erstattet. Um 15 Uhr endete die Versammlung im Bereich der Mariahilfer-Straße.

