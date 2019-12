Christbaumdiebe in Wien erwischt: "Wollten nur schauen"

Drei Männer wollten am 24. Dezember scheinbar nicht ohne Christbaum dastehen und stiegen in der Nacht auf Sonntag in einen Christbaumverkaufsstand in Wien ein. Das Trio im Alter von 19 bis 21 Jahren hatten bereits eine kleine und eine große Tanne nahe des Meiselmarktes in Rudolfsheim-Fünfhaus auf die Straße gestellt, als sie von einem Passanten beobachtet wurden.