Chorherr will Diversion bei Spenden-Affäre

Was steckt dahinter?

Die Begründung im Schreiben an die WKStA liest sich ambivalent: „Der Beschuldigte erkennt an, dass seine Tätigkeit als Amtsträger zeitgleich mit seiner Vereinsobmannschaft aufgrund der an den Verein ergangenen Spenden vor dem Hintergrund der geltenden Korruptionsbestimmungen ein Fehler war“, schreibt Soyer.

Im Klartext heißt das: Fehler gab es offenbar, aber mehr als eine unglückliche schiefe Optik ist, laut Chorherr in seinem Antrag an die WKStA, nicht dahinter: „Ihm ist bewusst, dass dadurch der Eindruck entstehen konnte, es gäbe einen Zusammenhang zwischen Spenden für die südafrikanischen Schulen auf der einen und seiner Tätigkeit als Planungssprecher der Grünen auf der anderen Seite. Er erklärt seine Bereitschaft, dafür Verantwortung zu übernehmen“ , schreibt Soyer.