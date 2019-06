Chorherr arbeitet für den Immo-Unternehmer Soravia

Erst vor wenigen Monaten hat er seinen Job als Gemeinderat quittiert, langweilig wird dem grünen Urgestein Christoph Chorherr in seiner Polit-Pension aber nicht. Im November eröffnet seine Bäckerei am Nordbahnhof-Areal, für weit mehr Diskussionen könnte aber ein weiterer Job sorgen: Als selbstständiger Unternehmer will er sich für klimagerechtes Bauen und sozialen Wohnbau stark machen.