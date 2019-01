Rekord bei Wohnungsneubau in Wien

Tatsächlich sind die Investitionen von institutionellen Anlegern in den Wohnsektor spürbar gestiegen: Laut dem Immobiliendienstleister CBRE wurden rund 1,2 Milliarden Euro 2018 in österreichische Wohnimmobilien investiert . Während bis 2015 praktisch keine ausländischen Investoren heimische Wohnimmobilien erwarben, stammten 2018 bereits 70 Prozent der Käufer nicht aus Österreich – ein Novum am Wohnungsmarkt. Vor allem deutsche Investoren treten verstärkt in der österreichischen Bundeshauptstadt auf. So kaufte etwa eine Gruppe deutscher institutioneller Investoren ein Wohnportfolio auf der Erdberger Lände und die britische Investmentcompany Aberdeen Standard Investment sicherte sich ein Wohnprojekt im Sonnwendviertel beim Hauptbahnhof.

„Wir erwarten auch 2019 eine sehr hohe Investmentaktivität institutioneller Investoren, weil der Wohnungsneubau in Wien auch in den nächsten Jahren für ein attraktives Investmentprodukt sorgen wird“, sagt Georg Fichtinger, Head of Investment Properties von CBRE.

Trotz der hohen Anzahl des derzeitigen Angebots an Wohnungsneubauten erwarten Experten keinen Rückgang der Preise. Aufgrund des Bevölkerungswachstums – 2027 sollte Wien die Zwei-Millionen-Einwohner-Grenze knacken – und dem Trend zu kleineren Haushalten wird eine weiterhin hohe Nachfrage nach Wohnraum prognostiziert. Vor allem leistbare Mietwohnungen mit maximal 7,50 Euro pro Quadratmeter sind dabei sehr gefragt. Laut EHL steigen die Mieten heuer um 1,9 Prozent, die Preise für Eigentumswohnungen in guten und sehr guten Lagen zwischen 4,25 und fünf Prozent, in guten Lagen immerhin zwischen 2,75 und vier Prozent. 2018 betrug der durchschnittliche Kaufpreis einer Eigentumswohnung 4250 Euro pro Quadratmeter in der Bundeshauptstadt.

Der Baubranche beschert der Boom währenddessen volle Auftragsbücher. Baufirmen lehnen derzeit zwar keine Aufträge generell ab, suchen wohl aber besser aus, wo sie Angebote stellen und wo nicht. „Wenn es viele Vorbedingungen wie eine unrealistische Bauzeit oder hohe Pönalen gibt, dann werden Baufirmen die Aufträge eher nicht annehmen“, sagt Rainer Pawlick, Innungsmeister der Landesinnung Wien Bau.

Ein Wermutstropfen für Bauträger und Immobilienentwickler allerdings ist die neue Bauordnung, die im November von der Stadt beschlossen wurde. Demnach müssen künftig auf allen zusätzlichen Flächen, die zum Wohnen gewidmet werden, zwei Drittel geförderte Wohnungen geschaffen werden. Erwin Soravia meinte bei der Präsentation der Danube Flats diese Woche: „Die Wohnungen in unserem Projekt werden die letzten in Wien sein, die diesen hohen Standard aufweisen.“

Da die Kosten für einen Wohnturm wesentlich höher sind – bei Danube Flats werden 250 Millionen Euro investiert – könnten laut Soravia mit dem Inkrafttreten der Bauordnungs-Novelle künftig keine derartigen Projekte mehr umgesetzt werden. Branchenexperten erwarten daher, dass das Angebot nach dem Boom deutlich niedriger ausfällt.