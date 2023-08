Causa Wien Energie: Enger Nehammer-Vertrauter musste aussagen

Mangels großer Erkenntnisgewinne in den vorangegangenen Sitzungen war wohl keiner der Beteiligten traurig, als sich die U-Kommission zur Causa Wien Energie Ende Juni in die Sommerpause verabschiedete. Schon davor hatte – wohl aus ähnlichen Gründen – die ÖVP angestoßen, die Untersuchung vorzeitig zu beenden.

Am Mittwoch mussten aber noch einmal drei Zeugen vor der U-Kommission ihre Wahrnehmungen zu den Ereignissen vor einem Jahr schildern. Wegen der Verwerfungen auf den Energiemärkten war damals die Wien Energie in arge Finanznöte geraten. Um die Geschäfte auf der Energiebörse noch besichern zu können, benötigte das Unternehmen von der Stadt 1,4 Milliarden Euro als Darlehen, das Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) per Notkompetenz zur Verfügung stellte. Schließlich musste beim Bund noch um weitere zwei Milliarden Euro angesucht werden.