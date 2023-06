Wien Energie: SPÖ will den Spieß umdrehen

Ewig die gleichen Fragen, Debatten, die sich im Kreis drehen: Seit mehreren Monaten ist bei der auf Betreiben von ÖVP und FPÖ eingesetzten U-Kommission zu den Finanzproblemen der Wien Energie die Luft heraußen. Weshalb sie im Herbst auch vorzeitig beendet werden soll.

Vor der Sommerpause steht am Freitag aber noch eine Sitzung an, die in einen heftigen politischen Schlagabtausch abgleiten könnte. Als Zeugen geladen sind mit den nicht amtsführenden Stadträten der Opposition zwar Personen, die nicht einmal eine Nebenrolle in der Causa gespielt haben – die SPÖ wird deren Auftritte dennoch für eine Generalabrechnung vor allem mit ÖVP und FPÖ nutzen.

„Ich erwarte mir von Karl Mahrer und Dominik Nepp eine Entschuldigung gegenüber der Stadt Wien, den Stadtwerken und deren Beschäftigten“, sagt SPÖ-Fraktionschef Thomas Reindl. Er wirft ÖVP und FPÖ im Zusammenhang mit der Causa Wien Energie vor, wie „Brandstifter“ agiert zu haben. Sie hätten mit „Angstmache“ Stimmung „voll gegen Wien“ geschürt. Konkret meint er damit Aussagen der beiden Oppositionsparteien, wonach die Wien Energie kurz vor der Insolvenz stehen würde und dass das Unternehmen an der Energiebörse spekuliert habe. „Dabei liegen die Fakten auf dem Tisch: Es ist alles rechtens abgelaufen. Das haben auch die bisher 24 Zeugen bestätigt.“