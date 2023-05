Wien Energie U-Kommission: Mails als wichtigster Beweis erörtert

Das Mail wurde am 12. Juli übermittelt. Darum wird vor allem von der Opposition gemutmaßt, dass Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) schon vor diesem Datum aktiv in die Erstellung des Notkompetenzaktes involviert war. Ludwig selbst hat angegeben, in jenen Tagen zwar schon Gespräche zum Thema Wien Energie geführt zu haben, den Akt aber erst danach gelesen bzw. unterzeichnet zu haben.

Missverständnis

Im Zeugenstand stellte der Stadtwerke-Mitarbeiter das Mail nun als Folge eines Missverständnisses dar. Er habe vom Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, Martin Krajcsir, den Auftrag erhalten, einen Rohentwurf vorzubereiten, berichtete er. Dieser solle "Fleisch und Knochen" für die Experten im Magistrat liefern, erläuterte der Zeuge. Dabei sei er von Krajcsir auch gebeten worden, die Klausel in das Papier aufzunehmen.

Infos an MA 5 weitergeleitet

Da er nicht genau gewusst habe, was das bedeute, habe er diese Information an die MA 5 weitergegeben - in der Annahme, dort wisse man Bescheid. "Ich bin davon ausgegangen, das ist abgeklärt worden." Und da er einen Akt für den Bürgermeister vorbereitet habe, habe er angenommen, auch der Wunsch nach der Klausel sei von dort gekommen. Immerhin sei der Bürgermeister das "unterzeichnende Organ" gewesen.