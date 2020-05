Causa Tojner: Scharfe Kritik an säumigen Behörden

Wiens grüner Klubchef David Ellensohn: „Es braucht in der Causa GFW eine rasche Lösung. Es ist unglaublich, dass nach allem, was passiert ist, immer noch nicht alles in Ordnung gebracht wurde. Zusätzlich ist die umfassende strafrechtliche Aufklärung aller Vorwürfe nach wie vor notwendig.“

Zu der Causa im Burgenland sagt der Klubchef, der dazu 2018 eine Anzeige eingebracht hatte: „Unser Anfangsverdacht wird nun vollinhaltlich bestätigt.“ Zu den Geschädigten zähle aber nicht nur das Land, sondern auch Bewohner, Wohnungsuchende und die Gemeinden, die leistbaren Wohnraum verloren haben.