Causa EBG: Revisionsverband prüft befristete Vermietung

In der Causa rund um die Vermietungspraktiken bei der gemeinnützigen Wohnbau-Gesellschaft EBG schaltet sich nun auch der zuständige Revisionsverband ein. Wie berichtet, vermietet die EBG eine 102 m² große Wohnung in Ottakring via Online-Inserat auf willhaben.at auf fünf Jahre befristet und ohne Kaufoption. Allerdings sind befristete Vermietungen laut Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz nur in seltenen Ausnahmen (z.B. für soziale Zwecke) zulässig.