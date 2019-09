Causa Chorherr: Hebein hält Prüfung von Umwidmungen für unnötig

Nach wie vor im Dienst ist jener Beamte der Stadt Wien, gegen den ebenfalls ermittelt wird. „Basis der Ermittlungen ist eine anonyme Anzeige, es liegt aber noch keine Anklage vor“, sagte Hebein. „Sollte das der Fall sein, wird es Konsequenzen geben.“

Ähnlich auch Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ). „Anhand der vorliegenden Informationen sehe ich nicht, dass sich die Verdachtsmomente erhärtet haben.“

Opposition kritisiert

Der Opposition reichen solche Erklärungen nicht: „Es ist eine Sache, dass sich die zuständige grüne Vizebürgermeisterin jetzt in der Affäre Chorherr hinter der Amtsverschwiegenheit verschanzt und nur das preisgibt, was ohnehin schon jeder weiß“, sagt Neos-Klubchef Christoph Wiederkehr. „Abgesehen von der defensiven Haltung der Grünen, muss die Stadtregierung aber die Lehren ziehen, damit in Zukunft schon allein solche Verdachtsmomente nicht mehr vorkommen können.“