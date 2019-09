Causa Chorherr: Ein bisschen zu viel Idealismus

Politisch kommt die Debatte für die Grünen gleich doppelt zur Unzeit. Nicht nur, weil in wenigen Tagen gewählt wird. Sondern auch, weil die Causa der neuen grünen Vizebürgermeisterin Birgit Hebein den nach ewigen Nachfolge-Querelen ohnehin schwierigen Einstand weiter erschwert. Hebein folgte in ihrer Funktion auf die Chorherr-Vertraute Maria Vassilakou, die ihr gleich mehrere Baustellen hinterließ.

„Die Optik ist schlimm, da gibt es nichts zu diskutieren“, sagt ein grüner Funktionär zum KURIER. „Was mich besonders ärgert: Von anderen Parteien unterscheidet uns, dass es Grüne in den Genen haben, sich für andere einzusetzen. Viele engagieren sich unbezahlt in mehreren NGOs und helfen Menschen, denen es schlecht geht. Jetzt kommen die Leute und sagen, wir seien korrupt – und behandeln Chorherr, als sei er der ärgste Verbrecher.“

Dass es falsch war, Spenden von Immo-Firmen anzunehmen, darüber herrscht in der Partei aber Einvernehmen: „Als das vor zwei Jahren erstmals bekannt wurde, hab ich ihm gesagt, dass das nicht geht. „So haben das alle von uns gesehen“, sagt ein Grüner. „Ich glaube aber nicht, dass Chorherr korrupt ist.“

Und auch da scheint es breites Einvernehmen zu geben: „Ich kenne Chorherr seit 25 Jahren. Er ist ein Idealist bis in die Zehenspitzen und vollkommen von seinem Schulprojekt in Afrika überzeugt. Dabei war dann wohl etwas zu viel Idealismus im Spiel“, erzählt ein anderer Funktionär.

Es ist nicht das erste Mal, dass Chorherr der Partei wenig Freude macht. Erst im Juni, nachdem Chorherr kurz zuvor die Politik verlassen hatte , gab es zuletzt Ärger. Er nahm einen Berater-Job für das Immo-Unternehmen Soravia an, das übrigens ebenfalls auf der Spendenliste steht. „Das war nicht ganz so schlimm wie Eva Glawischnigs Wechsel zu Novomatic, aber viel fehlt nicht dazu“, schildert ein Funktionär. Dennoch ist Chorherr mittlerweile aus der Partei ausgetreten. Das erfuhr der KURIER am Donnerstag aus Parteikreisen.