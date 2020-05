Camp-Räumung wird zum Politikum

Die Proteste dauern an. Knapp 40 Asylwerber harren auch zwei Tage nach der Räumung des Sigmund-Freud-Parks in der drei Grad kalten Votivkirche aus. Mindestens 14 von ihnen (die Angaben schwanken) befinden sich nach wie vor im Hungerstreik. „Wir sind auch nach der Räumung nicht entmutigt“, sagt Shahjahan Khan. „Im Gegenteil: Wir wollen nicht aufgeben. Wir wollen mit den Verantwortlichen über unsere Situation reden.“

In der Zwischenzeit beschäftigt viele aber auch eine ganz andere Frage: Wer wusste wann über den Einsatz der Wiener Polizei Bescheid? Zur Erinnerung: Knapp 100 Wega-Beamte räumten in der Nacht auf Freitag das Zeltlager vor der Kirche. 19 Aktivisten wurden angezeigt, zwei Asylwerber vorübergehend festgenommen. Begründet hatte die Polizei den Einsatz mit der Wiener Campier-Verordnung, die das Aufstellen von Zelten außerhalb von Campingplätzen untersagt. Die Polizei sah einen zwingenden Handlungsbedarf.

Die Aufregung war groß. Die rot-grüne Stadtregierung betonte, den Einsatz weder angeordnet noch davon gewusst zu haben. Die Bundessprecherin der Grünen, Eva Glawischnig, ging in einem ORF-Interview noch weiter: „Ich glaube kaum, dass jemand in der Wiener Politik wusste, was tatsächlich in der Nacht geplant ist. Die Verantwortung liegt ganz klar beim Innenministerium.“