Calle Libre: Wenn Häuser zu Kunstwerken werden

Am Sonntag eröffnet im Weltmuseum Wien eine Ausstellung, die sich mit dem Thema institutioneller Rassismus beschäftigt und in Kooperation mit Calle Libre entstanden ist. Bis 11. Jänner soll die Schau eine Plattform für den künstlerischen Diskurs über das kulturelle Erbe von Kolonialismus bieten. Manche Exponate sind gerade noch im Entstehen, werden sie doch direkt auf die Wände des Weltmuseums gemalt. Das ist eine Premiere: „Dort durfte noch nie jemand auf die Wände malen“, sagt Kattner nicht ohne Stolz.

Workshops und Partys

Begleitet wird Calle Libre von einem umfangreichen Programm aus Workshops, Diskussionen und Partys. Am Donnerstag etwa steigt eine sogenannte Blockparty beim in Entstehung begriffenen Kunstwerk in Ottakring (Lambertgasse 11). Am Freitag eine weitere im „Siebten Himmel“ in Neubau (Apollogasse 18), wo ebenfalls gemalt wird – zweitere inklusive Breakdance-Performance, Livepainting und Konzerten.