Kunst-Pop-Up in der verlassenen Semmelweisklinik

Die Parallel Gruppe sucht und fördert jedes Jahr 30 junge, in Österreich lebende Künstler. Manche schaffen es in Galerien und können ihre Kunst verkaufen. Einer von ihnen war Christian Rosa, der mittlerweile international tätig ist und in Los Angeles lebt.

Die geförderten Künstler dürfen auf der Messe gratis ausstellen. Die Räumlichkeiten wechseln jedes Jahr, letztes Jahr war es das alte Gewerbehaus im dritten Bezirk in Wien. Wenn das Messe-Areal Geschichte hat wie eben die Semmelweis-Pavillons, sind die geförderten Künstler aufgerufen, sich bei ihrer Interpretation dem Ort auseinanderzusetzen, Zwang besteht aber nicht.

Die restlichen Aussteller sind Künstler, Galerien, künstlerische Projekte und Interventionen. Die nun neunte Ausgabe der Kunstmesse soll auch ein Erlebnispark werden. Zwei Häuser, die ehemalige Hebammenschule und das Gebäude mit der Wochenbettstation, werden fix bespielt. Angedacht ist ein weiteres für digitale Kunst.

Gastro-Angebot

Dazwischen im Park wird es Gastronomie und Musik geben. Dass die Klinik nicht zentral liegt, sei auch ein Vorteil, dass sich die Besucher vielleicht auch mehr Zeit nähmen, so die Veranstalter. Ein Shuttlebus-Service sei in Planung.