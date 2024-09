Muss das Café Wortner schließen? Es wäre ein großer Verlust

Wenn sie vom Wiener Kaffeehaus sprechen, denken die meisten an die großen Ringstraßencafés wie das Landtmann oder das Prückel, oder an die berühmten Literatencafés in der Herrengasse wie das Central oder das Griensteidl.

Dabei sind die außerhalb der Innenstadt gelegenen Cafés für das Stadtleben mindestens so wichtig. Das Wortner in der Wiedner Hauptstraße, eines der letzten seiner Art, ist ein exzellentes Beispiel dafür, was ein solches Kaffeehaus alles leisten kann.

Der wunderbare Schanigarten verleiht dem kleinen Platz vor dem Lokal in der warmen Jahreszeit den lebendigen Charakter einer mediterranen Piazza (wie passend, dass sich gleich ums Eck ein beliebtes Eisgeschäft befindet!). Überhaupt ist das Wortner so etwas wie der Kirchenwirt des Grätzels. Wer im Vierten etwas zu besprechen hat oder sich nach der Arbeit auf ein Getränk zusammensetzen möchte, landet ziemlich sicher im Wortner.