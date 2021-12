Café Kriemhild organisiert Take Away für einen guten Zweck

Das Café Kriemhild hat sich innerhalb kurzer Zeit zu einem Hotspot für ein junges, hippes Publikum gemausert. Im Gegensatz zu vielen anderen Lokalen, die auf Take away setzten, hat man im letzten Lockdown aber auf jeglichen Betrieb verzichtet. Wenige Tagen vor der Wiedereröffnung der Wiener Gastronomie wird die Tür des Kult-Lokals in der Markgraf-Rüdiger-Straße doch noch für die Gäste aufgehen.

Am Freitag organisiert Café Kriemhild eine Spendenaktion. Diese wird in Form eines Take aways mit Heißgetränken stattfinden. Der gesamte Umsatz der Aktion geht an ein Frauenhaus.

"Wir wollen damit klar auf die erschreckend hohe Zahl der Femizide in Österreich aufmerksam machen und ein wenig Awareness schaffen", erklärt Kriemhild-Geschäftsführer Fabian Messner.

Kaffee & Co. gibt es zwischen 10 und 17 Uhr zum Mitnehmen.