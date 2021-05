Mein erster Espresso mit Kriemhild

Das Leben kehrt in normale Bahnen zurück, was wiederum einige dezent aus der Bahn wirft – ähnlich wie an den ersten schönen Tagen im Jahr. Sie wissen schon, Frühlingsgefühle und so. Dass die Hormone nach dem ganzen Eingesperrtsein wieder steil gehen, ist aber auch kein Wunder. Endlich wieder einmal raus aus der Wohnung und rein ins nächste Lokal. Bei mir ist das etwa das Café Kriemhild im 15. Bezirk (Markgraf-Rüdiger-Straße 14), das am Mittwoch nach der Neuübernahme den ersten Tag geöffnet hatte. Das mitten in der Pandemie von den Liebling-Betreibern (Zollergasse 6, 7. Bezirk) übernommene „Kulturkaffee“ war früher ein Nahversorger für Spiegeltrinker, in dem man auch unter der Woche um 3 Uhr in der Früh nicht alleine tschechern musste. Aber es war auch beliebter Grätzl-Treffpunkt und Zufluchtsort für Menschen, denen das Krügerl in Bobohausen mittlerweile zu teuer und hip war.