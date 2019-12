Bussis, bunte Lichter und Beethoven: Das bietet der Silvesterpfad

S...

...tationen hat der Silvesterpfad heuer zwölf – verteilt über Innenstadt, Prater und Seestadt (siehe Karte). Das Haus der Musik und und der Neue Markt können heuer nicht bespielt werden, weil dort gebaut wird.

T...

...anzen kann man am Silvesterpfad ausgiebig – zum Beispiel Walzer. Im Schnellverfahren erlernt man ihn nachmittags am Graben und abends in der Seestadt Aspern. Der Donauwalzer erklingt um Mitternacht am Rathausplatz, auf der Freyung, Am Hof, am Graben, am Stephansplatz, in der Kärntner Straße, am Herbert-von-Karajan-Platz, beim Parlament und am Hannah-Arendt-Platz.