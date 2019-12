Sicher ins neue Jahr: Videoüberwachung und Raketenverbot am Silvesterpfad

Damit hunderttausende Feierwütige sicher und stressfrei ins neue Jahr starten können, sind hundert zusätzliche Wiener Polizisten in der ganzen Stadt im Dienst. Die Bezirksbeamten werden unter anderem von der Spezialeinheit WEGA und der Polizeidiensthundeeinheit unterstützt.

Gemeinsam mit der Stadt wurde ein Sicherheitskonzept erarbeitet, das sich bereits in den vergangenen Jahren bewährt hat. Im Veranstaltungsbereich setzt die Polizei aus Sicherheitsgründen auf Videoüberwachung. Zum Schutz der Besucher werden an verschiedenen Örtlichkeiten in der Innenstadt Rammschutzmaßnahmen aufgestellt. Diese kennt man bereits von den Christkindlmärkten. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Polizeifahrzeuge oder Poller. Wo und wann diese aktiviert werden, veröffentlicht die Exekutive aus einsatztechnischen Gründen grundsätzlich nicht im Detail.