Bundesverwaltungsgericht gibt grünes Licht für 3. Piste

Durch die zusätzlichen Auflagen werde gewährleistet, "dass innerhalb eines Zeitraumes von maximal fünf Jahren nach Inbetriebnahme der neuen Piste eine CO 2 -Neutralität des Flughafens erreicht wird", heißt es in einer Aussendung des Bundesverwaltungsgerichts. Bereits vor Inbetriebnahme der dritten Piste seien "Maßnahmen zu setzen, die eine Reduktion der CO 2 -Emissionsmengen um 30.000 Tonnen zur Folge haben. Diese Maßnahmen haben sich auf die Sparten Abfertigung, Triebwerk-Probeläufe oder etwa die stationäre Infrastruktur zu beziehen."

Zur Reduktion des Fluglärms wurden deutlich strengere Grenzwerte für den Tag und für die Nacht vorgeschrieben. Verschiedene Vorgaben zur Messung und Berechnung des Fluglärms wurden strenger angesetzt und präzisiert. Und auch beim Bau seien diverse zusätzliche Maßnahmen zu setzen, um die Bildung von Baustellenstaub möglichst zu verringern, heißt es seitens des Richtersenats. Eine ordentliche Revision wurde zugelassen.

Zurückhaltung am Airport

Beim Flughafen Wien herrscht zwar Freude über das Grüne Licht für die lange umstrittene 3. Piste durch das Bundesverwaltungsgericht (BVwG), allerdings gibt man zu bedenken, dass die Sache möglicherweise noch nicht ausgestanden ist.

Wörtlich heißt es dazu vom Flughafen Wien in einer Aussendung von Mittwochnachmittag: „Die im Erkenntnis enthaltenen umfangreichen Auflagen müssen nun auf ihre sachliche und rechtliche Grundlage geprüft werden. Abzuwarten gilt es auch, ob Projektgegner gegen diese Entscheidung die Höchstgerichte anrufen, die Frist dafür beträgt sechs Wochen. Davon hängt auch ab, wie sich der weitere Zeitplan für das Projekt gestalten wird, jedenfalls ist ein Realisierungsbeschluss erst möglich, wenn endgültige Rechtssicherheit besteht.“

Die Gegner der 3. Piste hatten jedenfalls schon in der Vergangenheit klargestellt, dass sie sich nicht so leicht geschlagen geben werden, falls das Bundesverwaltungsgericht nicht in ihrem Sinne entscheidet. Die Umweltorganisation VIRUS geht von einer neuerlichen Befassung der Höchstgerichte durch mindestens einen der 28 Beschwerdeführer aus. "Unabhängig vom weiteren Verfahrensfortgang ist aber jedenfalls auf die politische Verantwortung hinzuweisen, zum Schutz der Umwelt und des Klimas für eine Begrenzung des Flugverkehres im Großraum Wien zu sorgen," meint UVP-Experte Wolfgang Rehm. "Die politisch verantwortlichen Gesellschafter mögen sich den Luxus gönnen, jenseits von Wachstum und Standortrhetorik und Phantasie-Arbeitsplatzzahlen gescheiter zu werden, und für die Sicherstellung eines hohen Umweltschutzniveaus zu sorgen.

Enttäuscht zeigen sich auch die niederösterreichischen Grünen. „Anscheinend hat das Bundesverwaltungsgericht dem politischen Druck der Bundesregierung und dem Land NÖ nachgegeben und Österreichs Klimaziele nun vermeintlich wirtschaftlichen Interessen geopfert", mutmaßt Landessprecherin Helga Krismer. Durch den Bau der dritten Piste und den erhöhten Flugverkehr würden die Treibhausgasemissionen Österreichs deutlich ansteigen.

Freude in Wien und Niederösterreich

„Ich begrüße das positive Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das eine gute Nachricht für die gesamte Wirtschaftsregion ist", erklärt Wiens SPÖ-Stadträtin Renate Brauner in einer ersten Reaktion. "Zentral war für mich als Wirtschaftsstadträtin immer, dass durch die Aufhebung des damaligen Urteils alle Interessenslagen ausgewogen vor dem Bundesverwaltungsgericht berücksichtigt werden können. Immerhin geht es um etwa 30.000 Arbeitsplätze, die an der Errichtung der dritten Piste hängen. Nicht zuletzt auch für den Tourismusstandort ist das ein wichtiges Zeichen, denn 76 Prozent der Wiener Tagungsgäste reisen per Flugzeug an.“

Das Urteil bestätige zudem "den Erfolg des Flughafen Wien, mit Maßnahmen zur Energieeffizienz, Schadstoffreduktionen oder mit ihrem umweltfreundlichen Fuhrpark, einen wichtigen Beitrag zur CO2-Reduktion zu leisten".

In dieselbe Kerbe schlägt die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). „Heute ist ein guter Tag für die weitere Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederösterreich und die gesamte Republik. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes zur 3. Piste am Flughafen Wien-Schwechat ermöglicht neue Perspektiven für zusätzliche Arbeitsplätze und Wachstum in einer dynamisch wachsenden Region“, kommentiert sie die heutige Entscheidung.

Selbstverständlich gelte es nun aber abzuwarten, "ob gegen diese Entscheidung neuerlich Beschwerden bei den Höchstgerichten eingebracht werden", betont Mikl-Leitner. Grundsätzlich müsse das Ziel bei derartigen Projekten sein, die Verfahrensdauer zu beschleunigen, meint sie. Dafür sei es wichtig, "Arbeitsplätze und Wirtschaftsstandort als Staatsziele in die Verfassung aufzunehmen und die im Programm der Bundesregierung vorgesehenen Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung rasch umzusetzen“.