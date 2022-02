Bürgermeister Ludwig verspricht allen Wienern Heizkostenzuschuss

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) stellte sich im ORF-Report am Dienstagabend den Fragen von Moderatorin Susanne Schnabl. Angesichts der Eskalation in der Ukraine-Krise fragte sie etwa, welche Folgen diese Krise für die Bevölkerung haben kann und wie Wien darauf reagieren wolle.

Die Hälfte der Haushalte in Wien sei etwa von Gaslieferungen aus Russland abhängig. "Wien Energie hat vorausschauend ein umfangreiches Lager für Gas angelegt", sagte Ludwig. Man gehe davon aus, dass es Lieferungen "auch in Zukunft geben wird", so der Bürgermeister. "Wir haben eine gute Beziehung zu Moskau, aber auch zu Kiew und Odessa", so Ludwig weiter. "Wir werden drei Lkw mit Hilfsmitteln in die Ukraine schicken."

Zum Vorschlag der Parteichefin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), die Mehrwertsteuer auf Heizkosten zu senken, sagte der Bürgermeister: "Es ist nicht vorauszusehen, dass Preise fallen werden. Die Bundesregierung ist hier in der Verantwortung, zu reagieren".

Russland als Handelspartner

Russland sei außerdem ein wichtiger Handelspartner für Österreich. Rund 500 russische Firmen haben Niederlassungen hierzulande, 650 österreichische Unternehmen umgekehrt in Russland. Kann sich Österreich die Sanktionen also überhaupt leisten? "Alle Maßnahmen, die von der EU gesetzt werden, werden auch Konsequenzen auf die EU-Staaten haben", so der Bürgermeister, ohne detailliert auf die Konsequenzen einzugehen. Man müsse sich "bemühen, weiterhin diplomatische Lösungen zu finden".

Ob Flüchtlinge aus der Ukraine im Land aufgenommen werden oder nicht, entscheide die Bundesregierung: "Man wird sich, wie in der Vergangenheit gewohnt, solidarisch zeigen", so Ludwig. Dass der ehemalige Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern etwa Mitglied des Aufsichtsrates bei der russischen Staatsbahn ist, sieht der Bürgermeister in Zeiten der Globalisierung nicht so eng. Kern sei schließlich nicht mehr politisch tätig.