Auch Aktivistin Isabell Eckl hielt sich mit Kritik an der Räumung nicht zurück. “Obwohl ich mich als Polizei-Kontaktperson vorgestellt und mich kooperativ gezeigt habe, wurde ich unsanft und rechtswidrig festgenommen und stundenlang eingesperrt. Freundinnen und Freunde von mir, die schützend auf Bäume geklettert sind, die illegalerweise gefällt wurden, wurden mit riesigen Baumaschinen bedroht. Das ist eine untragbare körperliche und psychische Gefährdung junger Menschen, die friedlich legitimen Widerstand gegen das Verbauen und Zerstören unser aller Zukunft leisten. Diese Eskalation und das Verhalten der Polizei stehen in keiner Relation zu unserem gewaltfreien Protest.”

Kampf geht weiter

Gleichzeitig gaben sich die Aktivistinnen und Aktivisten kämpferisch: "Genug ist genug, wir lassen uns keine Angst machen. Die Klimabewegung kann man nicht stoppen", sagte Schilling. Solange der Bau der Stadtstraße andauere, solange werde auch der Protest weitergehen, denn "diese Politik können wir uns nicht mehr leisten".

Die Skulptur kann am Donnerstag noch bis 17 Uhr im Rathauspark besichtigt werden, danach kommt sie erst einmal in ein Lager. Nach einem dauerhaften Aufenthaltsort wird noch gesucht. Das Mahnmal wurde aber auch bereits digital verewigt, so wurde bereits ein Twitter-Accout angelegt. Aber auch auf Google Maps findet sich das Mahnmal bereits. Die Wiener Bürger hätten damit die Gelegenheit, ihre Forderungen für eine zukunftsfähige Klima- und Verkehrspolitik mitzuteilen.