Buchtipp: Was man als Taxifahrer nachts auf Wiens Straßen erlebt

Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt?

Einer, der dies zweifelsohne mit „Ja“ beantworten kann, ist Sascha Skotton. Denn er ist seit mehr als 25 Jahren nächtens auf Wiens Straßen als Taxifahrer unterwegs. Und was er da so alles gesehen und erlebt hat, hat er im Vorjahr in seinem Buch „Nachtschicht“ veröffentlicht.

Ob Alkoholiker oder Klosterschwester, ob Mädchen mit gebrochenem Herzen oder Partylöwe, ob exaltierter Ballgast oder wunderlicher Zauberer: Sie alle haben schon auf der Rückbank von Skottons Taxi Platz genommen.