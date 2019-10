Bub von Mitschülern verprügelt: Lehrer soll nicht reagiert haben

„Es reicht“, sagt der Vater eines zwölfjährigen Buben, der in einem Wiener Privatgymnasium drangsaliert worden sein soll. Er ging jetzt zur Polizei und hat die Buben angezeigt – auch weil die Lehrer auf den Vorfall nicht reagiert hätten. Was war geschehen?

„Zwei Mitschüler haben meinen Sohn in der Pause angegriffen: Der eine fixierte ihn, indem er ihm die Hände am Rücken festgehalten hat, der andere boxte ihm mit der Faust in die Genitalien“, berichtet der Vater dem KURIER.

Was die Eltern des gepeinigten Buben besonders ärgert: „Mit diesen Burschen gibt es seit der ersten Klasse Probleme. Kommt es zu Zwischenfällen, werden zwar Coaches und Sozialarbeiter hinzugezogen – allerdings gibt es für die Täter nie Konsequenzen.“ Im Gegenteil.

So sei es auch in dem konkreten Fall gewesen: „Als der Professor zu Beginn der Stunde ins Klassenzimmer trat, sah er, wie mein Sohn weinend auf dem Boden lag. Doch anstatt zu fragen, was passiert sei, schickte er ihn an seinen Platz mit der Aufforderung, die Schüler sollen sich doch bitte benehmen und wieder vertragen“, ärgert sich der Vater. Auch als die Klassensprecherin die Situation beruhigen wollte, reagierte der Lehrer abweisend: „Setz dich auf deinen Platz“, soll dieser gesagt haben.