Wenn die Emotionen überkochen: Bildungsbeirat fordert Regeln nach HTL-Fall

Krankenstand

Am Montag sollte sich der Lehrer – Protagonist in allen beschriebenen Szenen – in der Bildungsdirektion der Stadt Wien einfinden. Er kam nicht, da er sich im Krankenstand befindet. Ohne die Anwesenheit des Mannes wurde nun entschieden, dass er vorerst nicht entlassen wird. Bildungsdirektor Heinrich Himmer kündigte eine umfassende und neutrale Untersuchung durch die Bildungsdirektion an.

Unabhängig von den Ergebnissen ist der HTL-Lehrer bis auf Weiteres vom Unterricht abgezogen. Der betroffene Jugendliche sei vom Unterricht suspendiert worden, teilt Himmer mit. Welche Konsequenzen das Verhalten der übrigen HTL-Schüler haben wird, entscheidet sich am Freitag im Rahmen einer Disziplinarkonferenz. Derzeit ergebe sich ein vollkommen unterschiedliches Bild, je nachdem, mit wem man spreche, hielt der Bildungsdirektor fest. „Jeder hat eine andere Wahrnehmung.“ Unabhängige Zeugenaussagen seien nun notwendig.

Auf Facebook setzen sich unterdessen zahlreiche Menschen für den Lehrer ein. Sie sagen , der Lehrer hätte Unterstützung von der Direktion bekommen müssen. Die mittlerweile offline gegangene Seite „Wir fordern: Rücktritt der Direktion der HTL Ottakring“ hatte zwischenzeitlich mehr als 15.000 Unterstützer. Dort zeigten zahlreiche Videos, wie der Lehrer von Schülern schikaniert wird. Der HTL-Direktor Peter Johannes Bachmair sagte schon letzte Woche zum KURIER, dass die Lehrkraft überfordert gewesen sei. Die Schulleitung sprach allerdings auch von einer sonst unauffälligen Klasse. Von seinen 170 Lehrkräften sei der Lehrer in dem Video der einzige mit derartigen Problemen. Der Direktor gibt allerdings zu, dass die Szenen auf den Videos eine Katastrophe wären: „Von derartigen Brutalität habe ich nichts gewusst, sonst hätte ich längst reagiert.“

Die Gewalt an den Schulen ist aber nicht nur in Ottakring ein Problem – die Zahl der Anzeigen in Wien stieg von 2016 auf 2017 um 31 Prozent (Grafik) Aktuellere Zahlen wurden nicht erhoben.