Schikanierter HTL-Lehrer: Bildungsdirektor kündigt Untersuchung an

Mobbing-Vorwürfe gegen Schüler

Auf Facebook setzen sich unterdessen zahlreiche Menschen für den Lehrer ein. Sie sagen auch, der Lehrer hätte Unterstützung von der Direktion bekommen müssen. Die Seite "Wir fordern: Rücktritt der Direktion der HTL Ottakring" hat mittlerweile mehr als 15.000 Unterstützer. Auf der Seite sind Videos zu sehen, die eindeutig zeigen, wie der Lehrer schikaniert wird.

In einem Video wird er von einer Papierkugel am Kopf getroffen. In einem anderen pfeift ihm ein Schüler mit einer Trillerpfeife aus weniger Zentimetern Entfernung ins Ohr. Eine weitere Aufnahme zeigt, mehrere Schüler, die den an der Tafel schreibenden Lehrer einkreisen und um ihn herum tanzen. Im Hintergrund ist lautstark Musik zu hören.

Nicht einmal als ein Schüler sich neben ihm eine Zigarette dreht und diese dann anraucht, kann sich der Lehrer durchzusetzen, wie ein weiteres Video zeigt. Der HTL-Direktor Peter Johannes Bachmair sagte schon letzte Woche zum KURIER, dass die Lehrkraft überfordert gewesen sei. Seitens der Schulleitung hieß es allerdings auch, dass die Klasse sonst unauffällig gewesen sei.