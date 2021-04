Brunner Heide: Steter Kampf um ein Naherholungsgebiet

Die Rainer Gruppe dementiert. „Wir möchten ausdrücklich festhalten, dass es sich bei den gegenständlichen Arbeiten um keine Rodungen gehandelt hat“, halten sie in einer schriftlichen Stellungnahme an den KURIER fest. Man wolle nur den stark verwilderten Zustand wieder in Ordnung bringen.

Die nur sporadisch gepflegten Flächen seien vor allem durch Dornensträucher großteils unbegehbar gewesen. Man habe im gesetzlichen Rahmen gehandelt.

Lokalaugenschein

Die für den Wiener Teil zuständige MA 58 ist bereits zum Lokalaugenschein ausgerückt und bestätigt das. Die Waldpflegemaßnahmen seien aus forstrechtlicher Sicht in Ordnung.