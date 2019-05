Brand in Simmering: Bewohner retten verkohlte Erinnerungen

Verzweiflung und Freude liegen selten so nahe beieinander wie am Dienstag am Enkplatz in Simmering. Die Mieter und Eigentümer des Wohnkomplexes, der am Samstag gebrannt hat, warten, bis sie zumindest das Wichtigste aus ihren Wohnungen holen dürfen.

Die einen freuen sich, ihre Dokumente, Kleidung, Impfpässe, Laptops oder Kreditkarten wieder bei sich zu haben. Andere weinen und konnten nur noch einen Klarinettenkoffer oder verkohlte und vom Löschwasser aufgeweichte Erinnerungsfotos retten.