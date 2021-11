Brand in Wien: Paar konnte von Feuerwehr gerettet werden

Vor den Flammen eines Zimmerbrandes in der Lieblgasse in Wien-Donaustadt ist Donnerstagfrüh ein älteres Paar gerettet worden. Die beiden waren in der Wohnung eingeschlossen und konnten sich nicht mehr in Sicherheit bringen. Der Atemschutztrupp der Feuerwehr drang ein und holte die beiden, die sie mit Fluchtfiltermasken ausgestattet haben, über das Stiegenhaus ins Freie, berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Der Zimmerbrand brach gegen 6.00 Uhr aus. Die Ursache war vorerst unklar. Als die Einsatzkräfte in der Lieblgasse eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus einem Fenster. Nach seiner Rettung wurde das Paar zur medizinischen Versorgung an die Wiener Berufsrettung übergeben. Die beiden mussten im Anschluss mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr löschte eineinhalb Stunden lang den Brand unter Atemschutz mit einer Löschleitung. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Es waren insgesamt 29 Einsatzkräften und sieben Fahrzeuge mit der Brandbekämpfung beschäftigt.