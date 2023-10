"Langer Tag der Flucht": Kentern am Karlsplatz

Papierboote für sichere Flucht

Seit 5.30 Uhr bastelten rund 40 Freiwillige gemeinsam an einem überdimensionalen Faltboot. Zusätzlich wurde der Brunnen von zahlreichen kleinen, gefalteten Papierbötchen umrandet. Hintergrund der Aktion: Gemeinsam wollen die Caritas der Erzdiözese Wien, die UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR mit Künstler Frank Bölter am "Langen Tag der Flucht" ein Zeichen setzen. Der Appell der Initiatoren: Es muss sichere Fluchtmöglichkeiten geben.

Die symbolische Fahrt über das Wiener "Mittelmeer" kommt beinahe zu einem frühzeitigen Ende. Das Boot schafft die Kurve im Brunnen nicht einwandfrei. Helfende Hände von Freiwilligen können es gerade noch am Kentern hindern. Anders als im Mittelmeer, wo allein im Jahr 2023 bereits über 2500 Flüchtlinge ertranken, nimmt die Fahrt jedoch ein gutes Ende. "Wir sind fast ins Wasser gefallen. Das war nicht geplant. Aber wir möchten mit diesem Projekt aufzeigen, wie wichtig Menschenrechte und ein Recht auf Asyl sind", so Schwertner, der sich seine in Wasser getränkte Jeans wieder runterkrempelt.

