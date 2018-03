Bluttat in Praterstraße: Afghane soll Justizwachebeamte attackiert haben

Jafar S. ist nicht mehr in der Justizanstalt Wien-Josefstadt. Jener Afghane, der in der Vorwoche in Wien-Leopoldstadt auf vier Menschen eingestochen haben soll, soll Donnerstagfrüh auch sechs Justizwachebeamte attackiert haben. Beim Versuch, den Mann zu bändigen, erlitt ein Beamter einen Fingerbruch. Jafar S. wurde auf die Baumgartner Höhe gebracht und wird dort medizinisch versorgt. Die erste Besprechung mit seinem Anwalt Wolfgang Blaschitz (er vertritt ihn gemeinsam mit Astrid Wagner, Anm.) fiel ins Wasser.

Foto: KURIER/Jürgen Zahrl

Jafar S. hatte erst am vergangenen Montag versucht, sich das Leben zu nehmen. Doch die Beamten schritten rechtzeitig ein. Der 23-Jährige konnte nach einer Untersuchung im Krankenhaus wieder in die Justizanstalt gebracht werden.