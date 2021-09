Bluttat in Favoriten: Tatverdächtiger war mehrfach angezeigt

Die Trauer in der somalischen Community in Wien ist groß: Zwei Somalierinnen, 37 und 35, wurden am Montag in einem Gemeindebau in Favoriten getötet – der KURIER berichtete. Als Verdächtiger gehandelt wird der frühere Lebensgefährte einer der Frauen. Stunden nach der Messerattacke fanden sich am Montag 20 Somalierinnen am Tatort ein, um zu trauern. „Ich kann es mir nicht erklären“, sagte die sichtlich geschockte Cousine einer der Frauen.

Eine Erklärung für die Tat brachte auch der Tag danach nicht, dafür einige neue Details: Bei dem mutmaßlichen Täter, ebenfalls ein Somalier, dürfte es sich um den Ex-Mann der 37-Jährigen handeln. In ihrer Wohnung soll die zweite Frau, eine enge Freundin, zu Besuch gewesen sein. Sie arbeitete nur wenige Gehminuten entfernt als Übersetzerin bei der Caritas.