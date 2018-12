Blitzeis: Höhenstraße in Wien gesperrt

Blitzeis sorgte in Wiens Randbezirken Sonntagabend für eine ungewöhnliche Sperre: Die Polizei riegelte die Höhenstraße für den Verkehr ab. Die Situation war zu gefährlich. Auch die Busse der Linie 38A können bis Betriebsschluss nicht fahren, meldeten die Wiener Linien. Wann die Straße wieder freigegeben wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Bis Montag in der Früh muss vor allem im Osten Österreichs mit Glatteis gerechnet werden. Am Montag überwiegen in weiten Teilen des Landes die Wolken und es regnet häufig. Schnee fällt erst oberhalb von 1700 bis 2100 Metern.