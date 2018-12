Wetterumschwung mit gefrierendem Regen bringt Glatteisgefahr im Osten

Das Wetter über Österreich zeigt sich ab Montag wieder von seiner milderen Seite. Am Sonntagabend und in der Nacht ist vor allem im Osten gefrierender Regen zu erwarten und damit Glatteis möglich, warnte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Tageshöchstwerte steigen im Lauf der Woche auf bis zu 14 Grad.

Am Montag überwiegen in weiten Teilen des Landes die Wolken und es regnet häufig. Schnee fällt erst oberhalb von 1.700 bis 2.100 Metern. Anfangs ist aber ganz im Osten noch immer Glatteisbildung durch gefrierenden Regen möglich. Weitgehend trocken ist es nur im Süden, hier lockern die Wolken zeitweise auch etwas auf. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Westen auch lebhaft, aus Südost bis West. Die Frühtemperaturen betragen minus drei bis plus acht Grad, die Nachmittagstemperaturen von Ost nach West zwei bis 13 Grad.

Am Dienstag ist es an der Alpennordseite meist bewölkt und es regnet häufig. Überall sonst scheint zumindest zeitweise die Sonne, im Norden und Osten ziehen am Nachmittag aber nochmals Regenschauer durch. Die Schneefallgrenze sinkt von zunächst 1.500 bis 1.900 Meter bis zum Abend auf 1.000 bis 1.500 Meter. Wetterbegünstigt ist der Süden, hier bleibt es trocken und es scheint öfter die Sonne. Der Wind kommt im Süden schwach, sonst mäßig bis lebhaft, im Norden und Osten auch teils kräftig aus West bis Nordwest. In der Früh hat es minus ein bis plus neun Grad, im Tagesverlauf sechs bis 14 Grad.