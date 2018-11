Bitte warten: Sammelklagen stellen Geduld auf die Probe

Wittmann-Tiwald sieht Lösungen im Ausland. „Wir brauchen gesetzliche Grundlagen. In Deutschland gibt es Musterverfahren, in Holland einen Sammelvergleich.“ Eine Möglichkeit, die für Enzinger in Frage kommt: Fast-Track-Verfahren (beschleunigte Verfahren, Anm.) „Geeignet wären da zum Beispiel Bauprozesse mit einer Vielzahl kleiner Mängel. Da ist der Aufwand relativ hoch. Aber ist es überhaupt relevant, ob die Fliesen gut verlegt waren, wenn der Kardinalfehler die Statik war? Es macht doch Sinn, Verfahren auf die wesentlichen Fragen zu konzentrieren.“

Dem kann die Präsidentin etwas abgewinnen. „In diese Diskussion steige ich gerne ein. Fast-Track-Verfahren gibt es beim europäischen Markenrecht. Aber da muss man sich an gewisse Schablonen halten. Wenn ich ganz individuell sein will, dann geht das nicht. Wenn die Parteienvertreter gemeinsam einen Sachverhalt festlegen und eine Beurteilung beantragen, macht das Sinn.“