Bis zu 37 Grad in Wien: Der Sommer setzt noch eins drauf

Bei diesen Temperaturen gilt es auch abseits vom kühlen Nass auf sich aufzupassen. Im Stadionbad sind dafür zwei Sanitäter zuständig. Schwere Sonnenstiche oder Kreislaufkollapse kommen laut der Betriebsleitung der Wiener Sportstätten zum Glück aber kaum vor. Ein angestoßener Zeh oder ein Bienenstich dann schon öfter.

An der Auslastung bemerke man die gegenwärtige Hitzewelle vor allem an den Wochenenden, so die Betriebsleitung. Außerhalb der Ferien und unter der Woche ist im Durchschnitt mit 1.000 Besuchern pro Tag zu rechnen. Die Gäste verteilen sich auf 165.000 Quadratmetern Freibadfläche. Platz hat man an einem Wochentag aktuell also genug.

Badewaschel ist zur Stelle

Das Bad in der Leopoldstadt ist das größte Sport- und Freizeitbad Wiens und hat – nach eigenen Angaben – die größte künstliche Wasserfläche Österreichs. Das neueste Becken ist im Mai dazugekommen: Das mittlerweile zweite 50-Meter-Becken ist hinter der Tribüne und dem Sprungturm versteckt und bietet Platz für bis zu zehn Bahnen.

Am Wochenende kann es aber auch im Stadionbad eng werden. „Da muss ich die Leute auf dieser Ecke ermahnen Abstand zu halten oder nicht vom Rand ins Becken zu springen. Dann gehe ich auf die andere Seite des Beckens und muss wieder pfeifen. So geht das den ganzen Tag weiter“, erzählt ein Bademeister, erkennbar am roten Shirt mit „Crew“-Aufdruck.