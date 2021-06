Heißer Sonntag: Am Vormittag schon erste Wiener Bäder überfüllt

Das Wetter

Entspannung dürfte wohl auch am Sonntag keine einkehren: Es bleibt heiß, die Tageshöchstwerte sollen sogar 36 Grad erreichen. Anders als am Samstag soll es am Nachmittag vereinzelt aber auch zu Gewittern kommen. Diese sind örtlich begrenzt, können aber stellenweise heftig ausfallen, mit kräftigem Wind, Regen und Hagel. Abseits der Alpen bleiben vor allem der Norden und Osten verbreitet gewitterfrei. Der Wind weht fernab von Gewittern nur schwach. Oft ist mit starker Hitzebelastung zu kämpfen, vor allem in den Ballungsräumen. Die morgendlichen Tiefstwerte bewegen sich zwischen 14 und 24, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 28 und 36 Grad.