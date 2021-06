Endlich Sommer - begleitet von Schanigärten, Abkühlung und Badespaß

Mehr als 30 Grad – das heißt auch, dass die gesamte Abkühl-Palette der Stadt im Einsatz ist. Neben wienweit 260 Nebelduschen, Sprühstelen und Sprühnebel-Brunnen sind am Karlsplatz, am Schwarzenbergplatz und am Meidlinger Platzl Sprühschläuche im Einsatz. All diese städtischen Kühlmöglichkeiten sind in der Gratis-App „Cooles Wien“ verzeichnet.

Die Schanigartenbesitzer freuen sich naturgemäß, wenn es die Menschen vermehrt nach draußen zieht. „Die Auslastung ist durchwachsen positiv“, sagt Peter Dobcak, Gastro-Obmann in der Wiener Wirtschaftskammer.

Nach wie vor sei zu spüren, dass die Menschen erst wieder Vertrauen in die Sicherheit der Gastronomie gewinnen müssen, doch: „Die Tendenz ist stark steigend.“ Wenn im Juli die Einschränkungen weitgehend fallen, erwartet Dobcak, „dass es richtig losgeht“.