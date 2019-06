Wie die Stadt verhindern will, dass die Alte Donau zuwuchert

Um den Pegel zu normalisieren, war laut MA 45 (Wiener Gewässer) Wasser aus der Donau in die Neue Donau geleitet worden. „Da die Donau keine Badewasserqualität hat, wurde aus Sicherheitsgründen ein Badeverbot in der Neuen Donau verhängt“, sagt Sprecherin Mathilde Urban.

Die Wasserqualität in Alter und Neuer Donau sowie am Mühlwasser in der Lobau wird alle 14 Tage gemessen. Bei der Steinspornbrücke an der Neuen Donau ergab die jüngste Untersuchung „gute“ Qualität. An den 16 übrigen Messstellen ist die Qualität „ausgezeichnet“.