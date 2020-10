Bis zu 15.000 Kritiker der Corona-Maßnahmen demonstrieren in Wien

Nach der heftig umstrittenen Demo am vergangenen Montag in der Wiener Innenstadt haben Kritiker der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu weiteren Kundgebungen aufgerufen. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger wird die größte Veranstaltung eine Standkundgebung am Heldenplatz sein, die für 15.000 Teilnehmer von 12 bis 18.30 Uhr angemeldet ist. Die Kundgebung ist auch genehmigt. "Das Gefahrenpotenzial wird als gering eingestuft, wir gehen von einer friedlichen Kundgebung aus", sagt Eidenberger im KURIER-Gespräch.

Danach haben die selben Gruppen eine Lichterfahrt um den Ring und einen Marsch vom Heldenplatz zum Burgtheater und wieder zurück über den Ballhausplatz angemeldet. Zwei kleinere Kundgebungen wurden ebenfalls angemeldet.

Am Maria-Theresien-Platz gibt es eine Straßenparty als Gegenveranstaltung zu den Corona-Kritikern, die von 15 bis 22 Uhr angesetzt ist. Diese Kundgebung ist für etwa 500 Teilnehmer angemeldet. „Die Versammlungen werden von uns begleitet“, sagte Eidenberger. Teilnehmer müssten damit rechnen, „dass seitens der Exekutive eingeschritten wird“, wenn es zu Gesetzesübertretungen kommt. Die Polizei hat rund 350 Beamte im Einsatz.

Neben den bereits beschriebenen Versammlungen gibt es am Samstag weitere Demos: „Insgesamt gibt es 58 angezeigte Veranstaltungen in Wien, ein typischer Samstag“, resümierte der Polizeisprecher.