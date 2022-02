Weiters gab es mehr als 1.400 Anzeigen wegen nicht vorhandener oder unzureichend vorhandener Kindersitzung. Ebenfalls wurden mehr als 25.000 Anzeigen wegen Telefonierens am Steuer erstattet.

Der "ruhenden Verkehr", also abgestellte bzw. geparkte Fahrzeuge, wird von der Wiener Parkraumüberwachungsgruppe (PÜG) kontrolliert. "Mit mehr als einer Million Organstrafverfügungen und knapp 124.000 Anzeigen leistet die PÜG einen wichtigen Beitrag für eine ordnungsgemäße Parkplatzsituation in unserer Stadt", so die Polizei.

Prävention

Großes Augenmerk wird auch auf Prävention gelegt: "Insbesondere die Arbeit mit Kindern genießt neben diversen Seniorenprojekten allerhöchsten Stellenwert", sagt Polizeisprecher Markus Dittrich. Neben der Verkehrserziehung in den Schulen werden an drei Standorten freiwillige Radfahrprüfungen angeboten. 1.469 Kinder konnten im Vorjahr die Prüfung positiv bestehen.

