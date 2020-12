Bilanz: Das große G’riss um die Grippeimpfung

Die Nachfrage nach der Grippeimpfung ist heuer in ganz Österreich – wohl nicht zuletzt wegen Corona – um ein Vielfaches höher als in den vergangenen Jahren. Obwohl in allen Bundesländern deutlich mehr Impfstoff als bisher geordert wurde, war das Serum anfang Dezember vor allem in den Apotheken vielerorts trotzdem vergriffen.

Gut angenommen wurden die diversen Impfaktionen, die teilweise noch bis März laufen. Für Kinder und Über-65-Jährige hat der Bund Gratis-Impfdosen zur Verfügung gestellt. Manche Bundesländer haben für andere Bevölkerungsgruppen zusätzlich kostenlose oder vergünstigte Impfungen angeboten.

In Wien etwa sind bereits fast alle georderten Dosen (exakt 420.000 von 460.000) verimpft worden, wie Bürgermeister Michael Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) am Freitag bekannt gaben.

Deshalb wird die Zahl der Impfzentren nach Weihnachten von derzeit sieben auf zwei (Town Town und Donauzentrum) reduziert. Dort können sich alle Wienerinnen und Wiener noch bis 23. Jänner gratis impfen lassen.