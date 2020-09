Ansturm auf Impfung: Droht ein Engpass?

„Es sind mehr Anmeldungen als erwartet“ heißt es im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Gerechnet hatte man bei der Stadt mit 500 bis 600 Terminen pro Tag. Wer also noch vor dem Höhepunkt der Grippewelle rund um den Jahreswechsel einen Termin in seinem Wunsch-Impfzentrum haben möchte, darf sich nicht mehr allzu viel Zeit lassen. Noch gibt es aber zeitnah Termine. Bei der KURIER-Recherche waren etwa am 19. Oktober noch Termine im Impfzentrum im 2. Bezirk in der Karmelitergasse frei, oder am 9. November in der Impfbim am Schottenring.