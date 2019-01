Biergarten für 500 Gäste im Böhmischen Prater geplant

Zurzeit ist es still im Böhmischen Prater. Der kleine Vergnügungspark im Laaer Wald liegt im Winterschlaf. Die Fahrgeschäfte stehen still und die Schausteller nützen die Zeit bis zur Saisoneröffnung am 6. März für Instandhaltungsarbeiten – bzw. für das Schmieden neuer Pläne: So will etwa Unternehmer Ernst Hrabalek einen Biergarten sowie ein Veranstaltungszentrum errichten. Zudem könnte der Böhmische Prater immaterielles UNESCO-Kulturerbe werden.